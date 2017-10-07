أوليفر كان.. مسيرة حافلة بالإنجازات لحارس لا يبتسم أبدًا

المواطن - علي الحمداوي

وقّع الاتحاد السعودي لكرة القدم، بدعم من الهيئة العامة للرياضة، عقدًا مع الحارس الألماني العالمي أوليفر كان، يتولى بموجبه تقديم برامج تدريبية إضافية لحراس المنتخب السعودي الأول المشارك في كأس العالم 2018.

وسيقدم أوليفر كان حصصًا تدريبية للموهوبين من مواليد المملكة ممن وقع عليهم اختيار لجنة استقطاب المواليد في هذا المركز، إضافة لتخصيص جائزة سنوية لأفضل حارس في الدوري السعودي للمحترفين، بمسمى جائزة أوليفر كان.

تقرر إطلاق أكاديمية أوليفر كان الدولية، خلال الفترة المقبلة، ضمن خطة تطوير مستوى الحكام في المملكة، طبقًا للعقد الموقع بين الحارس الدولي المعتزل واتحاد الكرة السعودي.

وسيتولى أوليفر كان الإشرافَ والإدارة على الأكاديمية، والتي تم تحديد العاصمة السعودية الرياض مقرًّا لها، وستكون متاحةً لكل المستفيدين والراغبين من مختلف دول العالم.

ونستعرض في السطور التالي أبرز إنجازات الأسطورة أوليفر كان..

ألقاب أطلقت عليه:

أولي، وأوتايتن، والملك كان، والحارس الذي لا يبتسم أبدًا.

شهادات وجوائز فردية:

حصل أوليفر كان على جائزة أفضل حارس أوروبي 4 مرات متتالية.

أفضل حارس في العالم 3 مرات:

الحارس الوحيد الذي حصل على جائزة أفضل لاعب بنهائيات كأس العالم 2002.

يحمل شهادة الماجستير في إدارة الأعمال.

بطولات:

الدوري الألماني: 8 مرات مع بايرن ميونخ.

كأس ألمانيا 6 مرات.

دوري أبطال أوروبا: مرة واحدة 2001.

الدوري الأوروبي مرة واحدة 1996.

بطولة إنتر كونتنينتال مرة واحدة 2001.

المنتخب:

لعب أوليفر كان مع المنتخب الألماني 86 مباراة، خلال الفترة من 1995 إلى 2006.

توج بكأس أمم أوروبا 1996 على حساب التشيك.

وصيف مونديال 2002.







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