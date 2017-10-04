أول تعليق لنبيل العمودي بعد تعيينه وزيرًا للنقل

المواطن - شريف النشمي

رفع وزير النقل الجديد، نبيل العمودي، الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان على الثقة الملكية الكريمة، داعيًا الله التوفيق لتحقيق رؤية 2030.

وقال العمودي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “‏أتقدم ببالغ الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده على الثقة الكريمة، سائلًا المولى أن يوفقنا لتحقيق رؤية 2030”.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، قد أصدر مساء أمس الثلاثاء، 10 أوامر ملكية، منها تعيين العمودي وزيرًا للنقل.







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