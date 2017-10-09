أيسلندا تصارع كوسوفو على بطاقة مونديال روسيا

المواطن - وكالات

يلتقي المنتخب الأيسلندي مع منتخب كوسوفو، اليوم، في المجموعة الأوروبية التاسعة ضمن الجولة الأخيرة من تصفيات أوروبا المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2018 في روسيا.

وتشهد هذه المجموعة منافسةً كبيرة، إذ لم يحسم مصير بطاقة التأهل المباشر الوحيدة فيها حتى الجولة الأخيرة، وتتصدر أيسلندا الترتيب برصيد 19 نقطة، بفارق نقطتين عن كرواتيا وأوكرانيا .

وكانت أيسلندا حققت فوزًا على مضيفتها تركيا 3-0 الجمعة الماضية، وضعها في موقع الأفضلية للتأهل عن المجموعة التاسعة، لتكمل بذلك مفاجأتها الكروية التي بدأت ببلوغها ربع نهائي كأس أوروبا.

ويبدو الأقرب إلى الفوز منتخب أيسلندا المتصدر أمام ضيفهم كوسوفو الأخير في ترتيب المجموعة برصيد نقطة واحدة، أما كرواتيا وأوكرانيا، المنافسان الوحيدان لأيسلندا على بطاقة التأهل المباشر، فيخوضان لقاء قوياً في العاصمة الأوكرانية كييف.

وفي اللقاء الثالث بنفس المجوعة تستضيف فنلندا صاحبة المركز الخامس برصيد 8 نقاط، منتخب تركيا الرابع برصيد 14 نقطة.







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