إتاحة تطبيق نون في الإمارات لمستخدمي أجهزة آبل

أتيح تطبيق متجر نون رسمياً في الإمارات، لمستخدمي أجهزة آبل.

ويمكن عبر التطبيق إجراء كل العمليات التي يمكن تنفيذها من خلال الموقع، وذلك من ناحية تصفح المنتجات وإضافتها لسلة التسوق وحتى الشراء والدفع ببطاقة الائتمان أو اختيار الدفع النقدي.

ويسهل اعتماد الموقع على تطبيق لإجراء المشتريات على المتسوقين بشكل كبير لاسيما أن غالبية عمليات التجارة الإلكترونية اليوم حول العالم تجري من خلال الهواتف الذكية. وتفيد الإحصائيات بأن 62% من مستخدمي الهواتف الذكية اشتروا شيئاً من الإنترنت عبرها خلال الأشهر الستة الماضية.

ويمكن تنزيل تطبيق متجر نون على آيفون وآيباد من متجر آبل، وكذلك تتوفر نسخة خاصة بنظام أندرويد.