إجلاء وإغلاق طرق في برلين بسبب قنبلة حرب عالمية تزن ربع طن

المواطن - وكالات

أجلت برلين قرابة 10 آلاف شخص من منازلهم، كما أوقفت القطارات وأغلق طريق سريع رئيسي؛ ليتمكن متخصصون من تفكيك قنبلة من الحرب العالمية الثانية، عثر عليها خلال أعمال بناء.

وفكك المتخصصون القنبلة التي تزن 250 كيلوجرامًا بنجاح، صباح أمس الثلاثاء، في منطقة تمبلهوف- شوينبيرغ في العاصمة الألمانية، والتي عُثر عليها أثناء القيام بأعمال بناء قرب مستودع شحن، ووصفتها الشرطة بأنها قنبلة ألمانية بمفجر روسي.

والشهر الماضي، اضطر 60 ألف شخص لإخلاء منازلهم عندما عثر على قنبلة في مدينة فرانكفورت الألمانية.







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