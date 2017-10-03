إحباط تهريب مليون و555 ألف حبة كبتاجون بالدمام

المواطن - الدمام

أحبط جمرك ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، تهريب 1.555.000 حبة كبتاجون، كانت مُخبأة ضمن إرسالية أحجار بناء.

وأوضح المدير العام لجمرك الميناء عبدالعزيز ضيف الله العتيبي، أنه وردت للجمرك إرسالية “أحجار بناء” محمولة داخل حاويات، وعند قيام المراقب الجمركي بالإجراءات الجمركية المعتادة على الحاويات وحمولتها عُثر على كمية من حبوب “الكبتاجون”، كانت مُخبأة بطريقة سرية داخل مخابئ تم إعدادها لغرض التهريب، وذلك باستحداث دعّامات أرضية للحاويات ووضع الحبوب بداخلها، مشيراً إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :