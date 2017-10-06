إحباط تهريب 10 بلاطات حشيش مخفية في شاحنة بجمرك الوديعة

المواطن - حسين الحامد

أحبط جمرك الوديعة محاولةً لتهريب مادة الحشيش المخدر وزنها 10.922,1 غرام، حيث عُثر عليها مخبأة داخل إحدى الشاحنات القادمة للجمرك.

وأكد مدير عام جمرك الوديعة، زياد البلوي، أن شاحنة نقل قدمت إلى الجمرك وعند خضوعها للإجراءات الجمركية المعتادة ولأجهزة الفحص بالأشعة اشتبه المراقب الجمركي بوجود أجسام غريبة داخل الخزانات الجانبية للشاحنة، وبتفتيش المنطقة عُثر على 10 بلاطات حشيش مخدر بلغ وزنها 10.922,1 غرام، مضيفاً أنه جرى بعد ذلك اتخاذ الإجراءات اللازمة.

وشدد مدير عام جمرك الوديعة على الدور الكبير الذي تقوم به الجمارك السعودية، وذلك في سبيل منع دخول مثل هذه الممنوعات وغيرها إلى داخل المملكة، منوهاً بالنجاحات المتواصلة التي تحققها الجمارك السعودية في مجال مكافحة التهريب بكافة أنواعه.







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