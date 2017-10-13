إحصائية.. نسب المتعطلات عن العمل والكليات المتخرجات منها

المواطن - الرياض

قدم تقرير حديث للهيئة العامة للإحصاء، إحصائية حول الربع الثاني من عام 2017، حول نسب المتعطلات عن العمل، والكليات المتخرجات منها.

وبحسب التقرير 7.3% من المتعطلات عن العمل من خريجات التربية والدراسات الإسلامية والفنون، وباقي المتعطلات من خريجات العلوم الاجتماعية والهندسة والصحة والأعمال التجارية والقانون، والعلوم الطبيعية والرياضيات وعلوم الحاسب، والهندسة والصناعات والإنشاءات، والصحة والخدمات الاجتماعية، والخدمات.

وأكد التقرير أن ربع المتعطلات من الإناث من خريجات برامج الدراسات الإسلامية والفنون اللاتي شكلن نسبة 33.7%، فيما شكلت المتعطلات من خريجات برامج التربية نسبة 23.6%، والمتعطلات من خريجات برامج العلوم الاجتماعية والأعمال التجارية والقانون نسبة 17.8%.

أما بالنسبة إلى برامج العلوم الطبيعية والرياضيات وعلوم الحاسب نسبة 17.2%، وبرامج الصحة والخدمات الاجتماعية نسبة 3.9%، وبرامج الخدمات نسبة 3.6%، وبرامج الهندسة والصناعات والإنشاءات نسبة 0.3%.







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