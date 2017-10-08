إخاء والإسكان توقعان شراكة مجتمعية لتمليك السكن للأيتام

المواطن - واس

بحضور وزير الإسكان الأستاذ ماجد الحقيل، وقعت المؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام “إخاء” شراكة مجتمعية مع وزارة الإسكان، حيث مثل “إخاء” في التوقيع المدير العام التنفيذي للمؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام “إخاء” همام بن ناصر بن جريّد، فيما مثل وزارة الإسكان المشرف العام على الإسكان التنموي عبدالله محسن النمري، وذلك ضمن مبادرة مكن 2 التي أطلقتها “إخاء” ضمن إستراتيجية “إخاء 2020”.

وتأتي الاتفاقية, ضمن الشراكات المجتمعية لمؤسسة إخاء لرعاية الأيتام مع القطاع الحكومي الخاص، التي تهدف من خلالها إلى خدمة أبنائها وفتياتها الأيتام الذين تقدم لهم “إخاء” الرعاية الشاملة من خلال 10 فروع منتشرة في 10 مدن بالمملكة، الذين تجاوزا الـ 2055 يتيماً ويتيمة.

وأكد المدير العام التنفيذي للمؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام “إخاء”, أن الاتفاقية تأتي ضمن أهداف “إخاء” الإستراتيجية، حيث تسعى من خلالها إلى تمكين الأيتام للتحول من الاعتمادية إلى المسؤولية والاستقلال الذاتي، مشيراً إلى أن السكن يعد أهم مكونات الحياة السعيدة، لذا تحرص “إخاء” على تمليك أبنائها وفتياتها الأيتام مساكن مستقلة تعينهم على العيش الكريم، وتحقيق جودة الحياة .

وشدد على أن الأبناء والفتيات الأيتام الذين سبق وأن سجلوا في مبادرة مكن 2 سيستفيدون من هذه الشراكة، بينما يمكن للأبناء والفتيات الراغبين في الاستفادة من الشراكة التسجيل لدى لجنة مبادرة مكن 2, لافتاً إلى أن “إخاء” بدأت منذ وقت مبكر في الاهتمام بجانب الإسكان للأبناء والفتيات الأيتام وملكت أكثر من 106 أسر مساكنهم من خلال شراكات مجتمعية مع عدد من الجهات في القطاع الثالث من أبرزها جمعية بنيان ومؤسسة الراجحي الإنسانية، مؤكداً أن الشراكة المجتمعية مع وزارة الإسكان ستسهم في تأمين السكن لـ 2000 يتيم ويتيمة خلال الأربع سنوات المقبلة.







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