إدارات تعليم دون مديرين حقيقيين والوزارة محلك سر!

المواطن - عبدالعزيز العلي

على الرغم من مرور 3 أسابيع على بداية العام الدراسي، إلا أن بعض إدارات التعليم دون مديرين “حقيقيين”، وسط صمت وزارة التعليم، ومستمرة مع مديرين مكلفين غير ثابتين.

وأثار صمت الوزارة وغيابها عن تكليف مديرين بصلاحيات كاملة علامات استفهام في الميدان التعليمي والتربوي في إدارتي تعليم منطقة تبوك ومحافظة الطائف.

وتساءل المعنيون عن غياب الوزارة في إصدار قرارات لمديري التعليم والاستغناء عن التكليف المؤقت الذي لا يخدم استقرار العملية التعليمية التربوية، خصوصًا أن الإدارات تسخر بالكفاءات الإدارية التربوية التي باستطاعتها قيادة إدارات التعليم باقتدار وكفاءة عالية.

وأصدرت الوزارة في وقت سابق قرارات بتكليف إبراهيم بن حسين العمري، مساعد مدير تعليم منطقة تبوك للشؤون المدرسية مديرًا لتعليم منطقة تبوك، بالإضافة إلى عمله.

كما كلفت محمد عامر النفيعي مساعد مدير تعليم الطائف للشؤون المدرسية كمدير عام لتعليم محافظة الطائف.







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