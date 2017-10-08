إزالة تعديات بحي الرمال شرق الرياض

المواطن - الرياض

نفّذ المجلس البلدي، صباح اليوم، إزالةَ عدد من التعديات والمخالفات التي تقع في حي الرمال ” شرق الرياض”.

وشارك في الحملة كلٌّ من أمانة منطقة الرياض وبلدية حي الروضة ووزارة الزراعة، وترافقها عناصر أمنية من إدارة الواجبات والمهمات.

وذكر المتحدث الرسمي للمجلس البلدي محمد الشويمان، أن الحملة استهدفت إزالة أكثر من 100 مخيم ومكتب غير نظامي، وكذلك أماكن لبيع الأغنام والحطب الذي خالف أصحابها التعليمات والأنظمة.

وأشار إلى أن المجلس تلقى شكاوى كثيرة من سكان الحي عن طريق عضو الدائرة الثالثة أحمد الشمري، وقد جاءت استجابة المجلس والجهات المختصة بناء على ذلك.







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