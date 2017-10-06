إزالة مواقف السيارات المخالفة بأجياد مكة

المواطن - واس

أزالت بلدية أجياد الفرعية في العاصمة المقدسة، أمس، عددًا من الحواجز الحديدية والسلاسل والكتل الأسمنتية التي تستخدم لحجز مواقف للسيارات بطريقة عشوائية أمام المنازل والفنادق والمباني السكنية، وتؤدي إلى إعاقة الحركة المرورية وإشغال المواقع العامة بصورة غير نظامية.

وأوضح مدير إدارة الخدمات ببلدية أجياد محمد بن حسن باخشوين، أن البلدية تنفذ حملات مستمرة في شوارع وأحياء المنطقة بهدف تحقيق الرقابة الفعَّالة والحد من الظواهر السلبية وغير الحضارية التي تشكل خدشًا للمنظر العام، مبينًا أن البلدية نفذت خلال الثلاثة أيام الماضية حملة مكثفة على أحياء المنطقة، أزالت خلالها العديد من المخالفات، في حين سيتم تنفيذ حملات متوالية خلال الأسابيع القادمة.

من جانبه، أشار رئيس قسم النظافة والإصحاح البيئي ببلدية أجياد، علي هواوي، أن الحملة الميدانية شملت عددًا من أحياء المنطقة، وتم خلالها إزالة أكثر من 30 موقعًا وتنظيفها من السلاسل والصبّات، مشيرًا إلى أن هناك تنسيقًا فعالًا مع إدارة المرور في العاصمة المقدسة وإدارة النظافة وجميع الأقسام ذات الاختصاص في البلدية لتنفيذ هذه الحملات بصورة مستمرة.







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