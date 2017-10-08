إستراتيجية شاملة لترامب حول الاتفاق النووي السيئ مع إيران

المواطن - وكالات

أكد رئيس مجلس النواب الأميركي، بول رايان، أن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، سيعلن عن “إستراتيجية شاملة حول الاتفاق النووي السيئ مع إيران”.

وأوضح رايان ردًّا على سؤال ما إذا كان على الرئيس ترامب أن يؤيد أو يلغي الاتفاق، أنه “من السابق لأوانه التعليق على ذلك، ورئيس الولايات المتحدة سيعلن بكل الأحوال عن إستراتيجية حول إيران”.

وأردف رئيس مجلس النواب الأميركي: “نحن بحاجة إلى إستراتيجية شاملة تجاه إيران، الأمر الذي كنا نفتقده حتى الآن”.

من جهته، قال المرشح الرئاسي السابق السيناتور ماركو روبيو: إنه التقى السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة، نيكي هيلي، وناقش معها اتفاق إيران وبرنامجها الصاروخي وتدخلاتها وإرهابها في المنطقة.







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