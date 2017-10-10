إصابة لاعب الاتحاد بقطع في الرباط الصليبي

المواطن - الرياض

كشفت الفحوصات الطبية التي خضع لها أحمد المنتشري، لاعب الاتحاد، تعرّضه لقطع في الرباط الصليبي، وسيغيب على أثرها عن الملاعب لنهاية الموسم الجاري 2017-2018.

وصعَّد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد بقيادة التشيلي لويس سييرا، اللاعب أحمد المنتشري للعب برفقة العميد في الدوري السعودي للمحترفين.

وشارك أحمد المنتشري في تدريبات الفريق الأول استعداداً لمباراة أحد يوم الجمعة المقبل بالجولة السادسة بالدوري السعودي، ولكنه تعرَّض للإصابة لينضم لقائمة المصابين بقلعة النمور.

يذكر أن قائمة المصابين بفريق الاتحاد تضم بجانب أحمد المنتشري كلاً من، فهد المولد وأحمد عسيري وباجندوح والغامدي والحذيفي.







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