إصابة نيمار في تدريبات المنتخب البرازيلي

المواطن ـ وكالات

تعرض النجم البرازيلي نيمار لإصابة مخيفة، في تدريبات المنتخب البرازيلي استعدادًا لمواجهتي بوليفيا في لاباز يوم الخميس، وتشيلى في ساو باولو بعد خمسة أيام، ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2018.

وكان المنتخب البرازيلي بالفعل قد ضمن تأهله إلى كأس العالم بروسيا الصيف المقبل. ويتصدر المنتخب البرازيلي مجموعته ضمن تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة لمونديال روسيا العام القادم بـ37 نقطة من 16 مباراة.

ولم يكمل نجم باريس سان جيرمان التدريبات مع المنتخب البرازيلي بعد إصابته في إصبع قدمه اليمنى جراء احتكاك مع زميله ديجو تارديلي.

وسيخضع نيمار للمزيد من الفحوصات الطبية لتحديد نوعية إصابته ومدى قدرته على اللحاق بمواجهتي بوليفيا، وتشيلي.







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