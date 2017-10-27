إطلاق النار والطعن.. سلاح رجلين في القطيف وعرعر لإنهاء حياة زوجتيهما

المواطن - سعد البحيري

حوادث القتل بين الأزواج صارت أمرًا ملفتًا، بالرغم من ندرتها إلا أن بشاعتها وآثارها النفسية على الأبناء تجعل منها جريمة مؤلمة في الذاكرة على مر السنوات.

وبالأمس شهدت المملكة جريمتي قتل زوجين لزوجتيهما إحداهما في القطيف والأخرى في عرعر، الأمر الذي لفت أنظار الكثير من المغردين حول خطورة هذه الجرائم.

وشدد المواطنون على أن الزواج رباط مقدس، وأن الله قد شرع الطلاق لإنهاء أية خلافات زوجية مستعصية على الحل، مؤكدين أنه ما كان يجدر بالزوجين الإقدام على قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق.

ورفض المغردون الدفاع عن القاتلين بحجة وقوعهما تحت ضغوط نفسية أو معاناتهما من مشاكل نفسية أو غيره، مؤكدين أن من يقدم على القتل يمكن أن يفكر في حلول بديلة أقل دموية.

وطالب العديد من الرجال والنساء بأن يكون هناك مساحة للاختلاف داخل الأسرة مع الاتفاق على آلية لتسوية هذه الخلافات بعيدًا عن العنف والتعنيف والإهانة والقتل.

اختلفا فقتلها:

وكانت شرطة المنطقة الشرقية قد ألقت القبض على مواطن أربعيني قتل زوجته في محافظة القطيف بعد نشوب خلاف بينهما.

وأكد المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية، العقيد زياد الرقيطي، أنه عند الثانية والنصف من مساء الثلاثاء الماضي تبلغ مركز شرطة وسط القطيف من مواطن يبلغ من العمر ١٤ عامًا عن مقتل والدته التي وجدها بعد قدومه إلى المنزل ملقاة على سلم المنزل وعليها آثار الدماء.

وأضاف أن المتابعة الأمنية في هذه الجريمة، أسفرت عن الكشف عن الغموض الذي اكتنفها، والقبض على المتهم في مقتل المجني عليها، حيث تبين أنه مواطن أربعيني.

وكشف أن الجاني تزوجها مؤخرًا، وقد نشب فيما بينه وبينها خلاف دفعه لارتكاب جريمته والهرب، فيما تم إيقاف المتهم لاستكمال إجراءات جمع الاستدلال، تمهيدًا لإحالته وملف القضية لفرع النيابة العامة بالمحافظة.

قتلها واعترف بجريمته:

وبينما فر قاتل زوجته في القطيف كان قاتل زوجته في عرعر أكثر واقعية؛ حيث قام بتسليم نفسه إلى الشرطة.

وانتقلت الشرطة إلى موقع الحادثة بحي الضاحية في عرعر، لمتابعة تفاصيل الجريمة، فيما أكد البعض أنه يعاني من مشاكل نفسية.







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