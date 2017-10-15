إطلاق مزايدة لبيع حقوق تسمية محطات قطار الرياض

المواطن - الرياض

كشف الحساب الرسمي لمشروع الملك عبدالعزيز للنقل العام بمدينة الرياض، أن الهيئة العليا لتطوير العاصمة ستعقد اليوم مؤتمراً صحفياً لإطلاق مزايدة بيع حقوق تسمية محطات قطار الرياض.

وسيتم طرح مزايدة لبيع حقوق تسمية لـ 10 محطات مختارة من محطات مشروع القطار لمدد طويلة، أمام المستثمرين في القطاع الخاص المحلي والدولي، بهدف تعظيم عوائد المدينة من المشروع وإطلاق فرص تسويقية وتجارية واعدة أمام القطاع الخاص.

ووضعت الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض منهجيةً لتسمية عدد من المحطات، أخذت في الاعتبار أسماء المحطات المجاورة للمواقع الوطنية والتاريخية والأثرية، ويتيح بيع حقوق تسمية المحطات الفرصة أمام المستثمرين في القطاع الخاص المحلي والدولي لتعزيز حضور وانتشار علاماتهم التجارية من خلال شراء حقوق تسمية محطات المشروع، وستكون الفرصة متاحة أمام الأسماء التجارية الكبرى للرسوخ في أعين الجمهور، ويتيح شراء حقوق تسمية المحطات حزمة من المزايا والفرص الإعلانية والترويجية للقطاع الخاص للتعريف بمنتجاتها بشكل مباشر.







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