إطلاق نار على مركب صيد مصري قبالة اليمن.. ومقتل صياد وإصابة 2 آخرين

المواطن - وكالات

أكَّد صيادون مصريون، أنَّه تم إطلاق النار على مركب صيد مصري في البحر الأحمر بمنطقة “حبيشة” باليمن؛ ما تسبب في مقتل أحد الصيادين وإصابة اثنين آخرين.

وقال جمال عبد الجواد، صياد: “نصطاد حالياً في البحر الأحمر، ومن خلال التواصل مع مركب ملك “رجب نصر” علمنا منهم أنه تم إطلاق النار عليهم، ما تسبب في مصرع “محمد س.ن 18 سنة”، وإصابة “وائل ع.”، بالإضافة إلى صياد آخر”.

وأضاف أن المركب يحمل الجثة والمصابين، في طريق عودتهم إلى مصر، وأن حالة من الحزن الشديد أصابت جميع الصيادين.

وناشد محمد جمال، صياد، الخارجيةَ المصرية، بالتدخل للحفاظ على حقوق الصيادين المصريين، وخاصة أنهم لم يخالفوا قانون الصيد لإطلاق النار عليهم.

وأشار إلى أن الشاب المتوفى من منطقة “عربة البرج” بمحافظة دمياط، وأن أسرته في حالة من الحزن الشديد؛ لأنه خرج للبحث عن لقمة العيش، وخاصة أنه ليست المرة الأولى التي تتعرض لها مراكب مصرية للاعتداء من الجانب اليمني.

وأكد مصدر مسؤول بنقابة الصيادين، تعرّض المركب لإطلاق النار؛ ما تسبب في وفاة أحد الصيادين، وأنهم في طريق عودتهم إلى مصر، وسيصلون خلال يومين.







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