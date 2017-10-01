إطلاق هاتف HTC U11 Plus الجديد في الربع الأخير من 2017

المواطن - وكالات

كشف تقرير جديد أن شركة HTC تعتزم الكشف عن هاتفها HTC U11 Plus الجديد الراقي خلال الربع الرابع من عام 2017 الجاري، على أن يتوفر في الأسواق قبل نهاية العام، وذلك بعدما ظهرت العديد من التقارير السابقة التي تشير إلى أن الهاتف سيظهر خلال شهر نوفمبر المقبل.

ووفقاً لما نشره موقع phonearena الهندي، فإن الهاتف الجديد سيكون أول هاتف من HTC يوفر شاشة بلا حواف والتي تعرف بـ Bezel-Less حيث سيحمل الهاتف شاشة بقياس 5.99 بوصة، توفر نسبة عرض على ارتفاع تبلغ 18:9، وسيكون أول هواتف الشركة التي تعمل بنظام التشغيل أندرويد أوريو 8.0.

ومن المنتظر أن يمتلك الهاتف معالج كوالكوم سناب دراجون 835، وذاكرة وصول عشوائي 6 جيجا بايت “رام”، وذاكرة داخلية 128 جيجا بايت، كما سيمتلك الهاتف كاميرا خلفية رئيسية بدقة 12 ميجا بيكسل، وأخرى أمامية لالتقاط صور السيلفي بدقة 8 ميجا بيكسل، كما يمتلك الهاتف معيار IP68 لمقاومة المياه والأتربة، ومن المنتظر أن يوفر ميزة العصر Squeez والتي أطلقتها الشركة لأول مرة في هاتف HTC U11.







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