إطلاق هوية الواجهة البحرية الجديدة JW في جدة

المواطن_عبدالرحمن المحمادي_جدة

أطلق الدكتور هاني بن محمد أبو راس أمين محافظة جدة عبر حسابه في تويتر هوية واجهة جدة البحرية (Jeddah Waterfront ) والتي سيتم افتتاحها قريبًا.

والشعار الجديد للواجهة البحرية مستوحى من طائر النورس الذي ينتشر على شواطئ جدة، والشعار عبارة عن سرب من طيور النورس ويحمل دلالة على امتداد واجهة جدة البحرية التي تمتد من الشمال إلى الجنوب بكل رشاقة كجناحي طائر النورس.

وقد تم تطوير واجهة جدة البحرية لتواكب رؤية المملكة 2030 فتكون وجهة مميزة تتيح لسكان جدة وزوارها مرفأ راقيًا للاستجمام والترفيه.







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