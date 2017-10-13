إعادة فتح كوبري العقيق على طريق الملك فهد

المواطن - الرياض

أعاد المرور السعودي فتح طريق الملك فهد تقاطع كوبري العقيق في الاتجاهين.

وكان الطريق تم إغلاقه في وقت سابق؛ بهدف توصيل الجزء المتبقي من قطار الرياض.

وأفادت المديرية العامة للمرور، في بيان عبر حسابها الرسمي على “تويتر” أنه تم فتح الطريق في الاتجاهين، منوهة أنه سالك تمامًا في الوقت الراهن.

وقال المرور السعودي: “نفيدكم بأنه تم فتح طريق الملك فهد بالرياض (كوبري العقيق) شمالًا وجنوبًا، والطريق سالك الآن بجميع مساراته. رافقتكم السلامة”.

وكان المرور قد أعلن في وقت سابق اليوم أنه سيتم الإغلاق حتى الرابعة مساء، داعيًا إلى استخدام الطرق البديلة.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :