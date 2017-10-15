إعصار أفيلا يقترب.. وسفارتنا لدى أيرلندا تتجاهل تحذير المبتعثين!

المواطن - الرياض

أبدى المبتعثون السعوديون في أيرلندا استياءهم من تجاهل سفارة المملكة هناك لهم، رغم التوقعات بوصول إعصار أفيلا إلى أيرلندا غدًا في الساعة 8 صباحًا.

وتعجب المبتعثون من عدم وصول أي تعميم أو رسالة أو تغريدة من الملحقية أو السفارة تحتوي على طريقة تعاملهم مع الإعصار.

وتساءلوا: “مع من علينا التواصل لو حدث شيء لا قدر الله؟! هل نتواصل مع الجهات والهيئات الأيرلندية؟!”.

ونقل مبتعثون تغريدة للملحقية في أيرلندا جاء فيها: “الملحقية الثقافية تدعو جميع المبتعثين توخي الحيطة والحذر ومتابعة حالة الطقس للأيام القادمة.. حفظكم الله من كل مكروه”.

ولفتوا إلى أن السفارة السعودية غردت مساء اليوم الأحد، على الرغم من أن أخبار وصول الإعصار من الأسبوع الماضي.

وجاء في نص تغريدة السفارة: “تهيب السفارة المواطنين السعوديين المتواجدين في أيرلندا بأخذ الحيطة والحذر بسبب إعصار Ophelia”.







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