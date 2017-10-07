إعصار نايت يقتل 20 شخصاً قبل وصوله فلوريدا

المواطن - وكالات

يبدو أن ولاية فلوريدا الأمريكية على موعد مع إعصار جديد، بالرغم من أنها لم تتعافَ بعد من آثار إعصار إرما المدمر، حيث تحولت العاصفة نايت إلى إعصار مدمر وقتلت 20 شخصاً في طريقها إلى السواحل الأمريكية.

وقد أسفرت العاصفة نايت عن مقتل 11 شخصاً في نيكاراغوا و6 في كوستاريكا، إضافة إلى 3 في هندوراس.

وأعلن المركز الوطني الأمريكي للأعاصير، اليوم، أن العاصفة نايت تحولت إلى إعصار مدمر.

وأشارت إلى أن نايت في طريقه حالياً إلى خليج المكسيك، ومتوقع أن يصل السواحل الأمريكية، وتحديداً ولايتي لويزيانا وفلوريدا، في وقت لاحق من اليوم السبت.

وتصل سرعة الرياح في الإعصار حالياً نحو 130 كيلومتراً في الساعة، لكن متوقع أن ترتفع بصورة كبيرة خلال الساعات المقبلة.







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