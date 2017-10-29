إعلان أبطال الدبابات البحرية

المواطن - الرياض

توج صاحب السمو الأمير عبدالله بن سعود بن محمد، رئيس الاتحاد السعودي للرياضات البحرية، اليوم، بمحافظة ينبع الفائزين بالمراكز الأولى في الجولة الثانية من بطولة المملكة للدبابات البحرية والفائزين في بطولة صيد الأسماك للأسر.

وحضر التتويج محافظ ينبع المهندس مساعد بن يحيى السليم، وقائد قيادة حرس الحدود بمنطقة المدينة المنورة اللواء بشير بن مفلح البلوي.

وأحرز المركز الأول في مسابقة صيد الأسماك التي تقام لأول مرة في المملكة عائلة أحمد العبسي بمركب (نور البحر)، بينما حقق المركز الثاني فهد الرفاعي بمركبه (أبو يوسف)، وجاء في المركز الثالث محمد حبيب السيد بمركبه (الحبيب).

وفي بطولة المملكة للدبابات البحرية حقق سعود عبدالعزيز المركز الأول، وجاء فهد علي القثمي في المركز الثاني، وحل في المركز الثالث يوسف علي القثمي.

وفي ختام المسابقة كرم رئيس الاتحاد السعودي للرياضات البحرية محافظ ينبع، وقائد قيادة حرس الحدود بمنطقة المدينة المنورة ورئيس بلدية ينبع فهد المشعان، ومدير هيئة السياحة والتراث الوطني بينبع سامر العنيني.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :