إعلان أسباب غلق إستاد الملك فهد بالرياض

المواطن - علي الحمداوي

كشف خالد العقيل مدير إستاد الملك فهد الدولي بالرياض، الأسباب الحقيقة وراء غلق الملعب خلال الشهر الماضي، أمام المباريات الرسمية بالدوري السعودي للمحترفين.

وقال العقيل: «غلق الملعب لم يكن بسبب تغيير الأرضية أو عمل صيانة لها، بل بسبب فعاليات اليوم الوطني التي احتضنها الملعب، وعلى إثرها تم نقل مباريات الدوري إلى ملعب الأمير فيصل بن فهد».

وأضاف خالد العقيل: «سيتم تغيير أرضية الملعب في نوفمبر المقبل، بسبب فصل الشتاء فقط، وأرضية الميدان جاهزة تمامًا هذه الأيام لاحتضان مباريات الدوري، وبطولة كأس الملك، إضافة إلى مباريات الهلال في حال تأهله إلى نهائي دوري أبطال آسيا».

ومن المقرر أن يحتضن ملعب الملك فهد الدولي بالرياض، مباراة النصر وضيفه التعاون المقبلة يوم 15 أكتوبر الحالي، ضمن الجولة السادسة من الدوري السعودي للمحترفين 2017-2018.

يذكر أن لجنة المسابقات بالاتحاد السعودي لكرة القدم، قررت من قبل نقل مباريات الجولة الرابعة والخامسة بدوري المحترفين، من ملعب الملك فهد إلى ملعب الأمير فيصل بن فهد في الملز.







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