إعلان انفصال كتالونيا عن إسبانيا خلال أيام

المواطن - وكالات

أكد رئيس حكومة إقليم كتالونيا، كارليس بيغديمونت، أمس الثلاثاء، أن الإقليم سيعلن الاستقلال في غضون أيام.

وصرح رئيس حكومة إقليم كتالونيا، الاثنين الماضي، بأنه لا يخطط لانفصال “صادم” مع إسبانيا، بل يرغب في تفاهم جديد مع الحكومة المركزية في مدريد في أعقاب استفتاء الاستقلال الذي جرى الأحد.

ولفتت قناة “بي بي سي” الإسبانية إلى أن بيغديمونت تحدث قبل أن يلقي الملك الإسباني كلمته.

ووصف بيغديمونت ردة فعل الاتحاد الأوروبي بالمخيبة جدًّا للآمال، بخصوص ما أقدمت عليه الشرطة الإسبانية يوم الاستفتاء.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :