إعلان تشكيلة المنتخب الأخضر لمباراتي جامايكا وغانا

المواطن - الرياض

أعلنت إدارة المنتخب الأول لكرة القدم قائمة اللاعبين المختارة من قبل المدير الفني للمنتخب إدغاردو باوزا، للمشاركة في المعسكر الداخلي الذي سيقام في مدينة الرياض خلال الفترة من 2 وحتى 10 من شهر أكتوبر الجاري، ضمن البرنامج الإعدادي للأخضر استعدادًا للمشاركة في كأس العالم 2018.

وسيخوض الأخضر خلال معسكر الرياض مواجهتين وديتين، الأولى في السابع من أكتوبر أمام منتخب جامايكا والثانية أمام منتخب غانا في العاشر من الشهر نفسه.

هذا وسينطلق المعسكر يوم غد الاثنين بتجمع اللاعبين في الرياض، وستدشن أولى حصصه التدريبية مساء يوم الاثنين على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض.

وجاءت قائمة المنتخب الوطني على النحو التالي:

في حراسة المرمى: ياسر المسيليم، عبدالله المعيوف، محمد العويس، عبدالله العويشير.

في خط الدفاع: أسامة هوساوي، عمر هوساوي، معتز هوساوي، محمد آل فتيل، عبدالله الحافظ، عبدالله الزوري، منصور الحربي، ياسر الشهراني، سعيد المولد، محمد البريك، عبدالرحمن العبيد، عبدالله الشمري، محمد خبراني.

في خط الوسط: سلمان الفرج، عبدالملك الخيبري، عبدالمجيد الرويلي، عبدالله عطيف، محمد كنو، عبدالله المطيري، عبدالله الجوعي، يحيى الشهري، سالم الدوسري، حسين المقهوي، سلمان المؤشر، عبدالفتاح عسيري، أحمد الفريدي، محمد الكويكبي، فارس عابدي.

في خط الهجوم: محمد السهلاوي، هزاع الهزاع.







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