إعلان تفاصيل وجوائز سباقات الخيل بالرياض

المواطن - الرياض

ينطلق يوم الجمعة المقبل موسم سباقات الخيل بالرياض لهذا العام 1438 /1439هـ (2017م) بنادي الفروسية بإقامة حفل السباق الـ17 ضمن فعاليات سباقات الخيل بالرياض, بميدان الملك عبد العزيز للفروسية بالجنادرية بمنطقة الرياض على مساهمة نادي الفروسية “جائزة مالية” وهدية النادي سيارة موديل 2017 .

وأوضح مدير عام نادي الفروسية عادل بن عبدالله المزروع أن السباق يتكون من 10 أشواط, وخصص الشوط السابع لجائزة نادي الفروسية التقديرية لمسافة 1600 متر.

وخصص الشوط التاسع لمساهمة النادي “جائزة مالية” لمسافة 1400 متر , والشوط العاشر لهدية النادي “سيارة موديل 2017 م ومسافة الشوط 1400 متر.







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