إعلان نتائج قرعة كأس العالم للأندية 2017

المواطن - الرياض

أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم للأندية 2017، اليوم الثلاثاء في العاصمة الإماراتية أبوظبي، نتائج قرعة البطولة التي يحمل لقبها فريق ريال مدريد الإسباني.

وجاءت القرعة كما يلي

الدور الأول «الجزيرة – أوكلاند سيتي (المباراة 1)».

الدور الثاني: «باتشوكا – بطل إفريقيا (المباراة 2)».

الفائز من المباراة 1 – بطل آسيا (المباراة 3).

نصف النهائي:

الفائز من المباراة 2 – بطل أمريكا الجنوبية.

الفائز من المباراة 3 – ريال مدريد.

وأعطت سحب القرعة الانطلاقة الرسمية للعد التنازلي للمونديال العالمي الذي سيقام في أبوظبي والعين خلال الفترة 6 – 16 من شهر ديسمبر المقبل.

والأندية المشاركة في بطولة العالم هي نادي الجزيرة بطل الدوري الإماراتي، وأوكلاند سيتي الفائز بدوري أبطال أوقيانوسيا، وأف سي باتشوكا الفائز بدوري أبطال الكونكاكاف، وريال مدريد الفائز بدوري أبطال أوروبا.

وعلى الجانب الآخر ستحدد هوية بطل دوري أبطال إفريقيا في 5 نوفمبر المقبل، وبطل دوري أبطال آسيا الذي ستتحدد هويته في 25 نوفمبر المقبل، وبطل كوبا ليبرتادوريس الذي ستتحدد هويته في 29 نوفمبر المقبل.







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