إغلاق الخدمات عن 81 منشأة في الرياض بسبب المخالفات

المواطن - الرياض

نظمت بلدية نمار التابعة لأمانة منطقة الرياض حملة على المنشآت المخالفة للنشاط الواقعة في نطاق البلدية حيث أغلقت الخدمات عن 81 منشأة.

وأوضح رئيس بلدية نمار المهندس محمد اليابس أن البلدية قامت بجولة على المنشآت حيث تم إغلاق الخدمات عن ٨١ منشأة مخالفة ما بين استراحات وشاليهات وقاعات وسكن عزاب وعمالة واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية، بحسب وكالة “واس”.

وأكد المهندس اليابس أن هذه الجولات ستستمر للتأكد من العمل بالترخيص للمبنى لما خصص له وعدم مخالفته النظام.

ومن جهة أخرى، واصلت أمانة منطقة الرياض حملاتها على الباعة المخالفين حيث صادرت 8 بسطات خضار وسط الرياض سلمت للجمعيات الخيرية بعد التأكد من سلامتها وصلاحيتها للاستهلاك.

وأوضح مدير عام الراحة والسلامة بأمانة منطقة الرياض المهندس أنور قلم أنه تم تسليم العمالة المخالفة للجهات المختصة لاتخاذ اللازم حيالهم، مؤكدًا أن هذه الجولات مستمرة للتأكد من توفر الاشتراطات البلدية.

وأشار المهندس قلم إلى أن المواطن والمقيم خير عون للأمانة بالتبليغ عن الملاحظات والمخالفات عبر هاتف طوارئ الأمانة ٩٤٠.







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