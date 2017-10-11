إغلاق 130 محلاً ومليون ريال غرامات خلال عام بالقطيف

المواطن - نايف القرني - الدمام

أغلقت بلدية القطيف 130 محلا مخالفاً فيما وجهت 5356 إنذارا، بينما فرضت غرامات مالية تتجاوز مليون ريال إثر الكشف عن 1789 مخالفة وذلك خلال الجولات الميدانية في العام الهجري 1438هـ.

وشملت الجولات الميدانية في العام المنصرم زيارة 8604 محلات متعلقة بالمواد الغذائية في مدينة القطيف بغرض التأكد من مدى التزام أصحابها بالنظافة العامة والتشديد على ضرورة الالتزام بالمعايير والضوابط الصحية التي تضعها البلدية لضمان تقديم خدمة متميزة تتوافر فيها كل احتياطيات الصحة والسلامة.

وقال رئيس بلدية محافظة القطيف المهندس زياد بن محمد مغربل إن البلدية والبلديات التابعة لها في ( القطيف وصفوى وسيهات وتاروت وعنك والقديح) تبذل كل جهودها وإمكانياتها الفنية والبشرية حيث تم توزيع المراقبين بما يتناسب وأعمال التفتيش الصحي للقيام بجولات ميدانية لأخذ عينات عشوائية من السلع الغذائية المعروضة في الأسواق وما يشتبه في سلامتها وإرسالها للمختبر للتحقق من مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، مؤكداً على متابعة الباعة الجائلين ومنعهم من البيع والبسط في الطرقات والشوارع والمرافق العامة والواجهة البحرية ومراقبة المطاعم والمطابخ ومحلات الوجبات الخفيفة للتأكد من سلامة الأغذية والوجبات المقدمة وذلك حرصاً على سلامة المواطنين والمقيمين.

وذكر أن المبالغ التي تم تحصيلها خلال العام الماضي (1438هـ) بلغت (5.198.013) ريالا ، مبينا، أن الفرق الرقابية التي شملت 8604 محلات قامت بإتلاف 3390 كلغم من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، بالإضافة 243 لتر سوائل تالفة أو منتهية الصلاحية، و 964كجم من المواد الأخرى كالأواني المخالفة للمعايير والاشتراطات، مشيرا إلى أن قسم التراخيص قام بتحصيل مبلغ 3 ملايين و 659 ألف ريال لإصدار 3018 رخصة جديدة ، وتجديد 1150، ونقل ملكية 383، وإلغاء 956 رخصة.

وأبان أن لجنة التأهيل زارت خلال العام 870 منشأة ووضعت 691 منشأة تحت التأهيل كما تم تجديد 4567 شهادة وإصدار 3738 شهادة جديدة، وتم تحصيل رسوم تتجاوز 503 آلاف ريال.

بدوره ؛ أوضح مدير عام صحة البيئة الدكتور كرار بن سعيد الفرج، أن المسلخ الذي يديره مشغل أهلي ذبح 17233 رأس خروف، 11473 من البقر، 100 جمل، كما تم إعدام جزئي لـ 886 ذبيحة، وتم إعدام كلي لـ 19 ذبيحة، مضيفا، أن قسم المكافحة والمبيدات قام بتنفيذ الخطة باستخدام عدة أنواع من أجهزة المكافحة مثل أجهزة الرش بالرذاذ العادي التي تقوم برش التجمعات المائية للقضاء على يرقات البعوض والحشرات الأخرى وأجهزة الرش بالرذاذ المتناهي في الصغر التي تقوم بالقضاء على البعوض الطائر والذباب وأجهزة التضبيب الحراري وكذلك فرق المكافحة الأرضية التي تم توزيعها على المواقع المستهدفة التي بلغت 213750م.







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