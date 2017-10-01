إقامة سباق القدرة والتحمل في بيشة

المواطن - نواف آل مثاعي - بيشة

أكد محافظ بيشة، محمد بن سعيد بن سبرة، استعدادات المحافظة لاستضافة جميع البرامج والفعاليات السياحية بكافة المجالات، وبالتعاون المشترك مع الجهات ذات العلاقة.

جاء ذلك خلال استقباله بمكتبه، اليوم الأحد، مالك مربط الوسم بمنطقة عسير عبدالرحمن القحطاني وأعضاء مجلس فروسية بيشة.

وأشار القحطاني إلى عزم الاتحاد السعودي للفروسية على إقامة وتنظيم السباق الثاني التأهيلي لسباقات القدرة والتحمل بمحافظة بيشة ضمن البرنامج الزمني للاتحاد للسباقات الرسمية، وذلك يوم السبت القادم الموافق 17/ 1/ 1439هـ. حيث تم خلال اللقاء مناقشة الاستعدادات لإقامة هذه التظاهرة الرياضية السياحية على مستوى المنطقة، ولمسافة 40- 80 كيلومترًا.

الجدير بالذكر أن هذا السباق يعتبر الأول في تاريخ المحافظة تحت إشراف الاتحاد السعودي للفروسية وتنظيم مربط الوسم بمنطقة عسير، وبالتعاون مع مجلس فروسية بيشة.

وسيشارك في السباق فرسان من داخل المحافظة وخارجها، بحسب بيانات التسجيل الواردة للجنة الفنية بالاتحاد السعودي للفروسية.

ويقام السباق بالقرب من طريق الملك عبدالله حيث ستكون الانطلاقة عند الساعة الـ6:30 صباحًا، فيما سيُجرى الفحص البيطري على الخيول المشاركة عصر يوم الجمعة الموافق 16/ 1/ 1439هـ تحت إشراف مندوبي الاتحاد الدولي واللجنة الفنية.







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