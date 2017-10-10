إنترنت فائق السرعة بجميع محطات المترو في بروكسل

المواطن - وكالات

يتمتع المسافرون والمتنقلون في العاصمة البلجيكية بروكسل حاليًا بفرصة الإنترنت السريع المجاني (واي فاي) في جميع محطات قطارات مترو الأنفاق والمحطات المساعدة.

وذكرت صحيفة (ذا برسلز تايمز) البلجيكية أن أكثر من 170 نقطة اتصال بالواي فاي ستكون متاحة في محطات شركة النقل في جميع أنحاء العاصمة بهدف توفير خدمة الإنترنت السريع المجاني للركاب على جميع خطوط الشركة.

ويجري في الفترة بين عامي 2015 و2025 استثمار 5 مليارات و200 مليون يورو في تطوير النقل العام وتحسين الخدمات فيه، ومنها إتاحة الإنترنت المجاني لجميع المسافرين وأيضًا الإنترنت عبر الهاتف المحمول، والذي أصبح لا غنى عنه بالنسبة للمسافرين يوميًا عبر القطارات، لأنه لا يمكن إغفال أهمية الإنترنت في حياة الناس.







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