إنجلترا المتأهل لمونديال روسيا يفوز على ليتوانيا

المواطن - وكالات

تغلب منتخب إنجلترا على نظيره ليتوانيا بهدف دون مقابل، ضمن منافسات الجولة العاشرة والأخيرة من المجموعة السادسة للتصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2018.

سجل هدف المباراة الوحيد لصالح المنتخب الإنجليزي، لاعبه هاري كين من ضربة جزاء، في الدقيقة 27، ليمنح إنجلترا نقاط المباراة كاملة، في آخر مواجهات التصفيات.

ورفع المنتخب الإنجليزي الذي ضمن التأهل منذ الجولة الماضية رصيده إلى 26 نقطة في صدارة الترتيب، فيما توقف رصيد منتخب ليتوانيا عند 6 نقاط في المركز الخامس.

وفي ذات المجموعة تغلب منتخب سلوفاكيا على مالطة بثلاثة أهدف دون مقابل، ليضمن سلوفاكيا المركز الثاني بـ18 نقطة، فيما تعادل منتخب أسكتلندا أمام مضيفه سلوفينيا بهدفين لكل منهما لينتهي حلم التأهل للمونديال بالنسبة لهما.







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