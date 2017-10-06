إنجلترا تصعد إلى مونديال كأس العالم 2018 بعد فوزها على سلوفينيا

المواطن ـ وكالات

لحق منتخب إنجلترا، بركب المتأهلين لمونديال روسيا، عقب فوزه 1-0 على ضيفه السلوفيني، في الجولة قبل الأخيرة من التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم، اليوم الخميس.

وأسفرت باقي مباريات الجولة، التي جرت اليوم بنفس المجموعة عن فوز المنتخب الأسكتلندي 1-0 على ضيفه السلوفاكي، فيما تعادل منتخب مالطا مع ضيفه الليتواني بهدف لمثله.

وعزز منتخب إنجلترا، موقعه في الصدارة، بعدما رفع رصيده إلى 23 نقطة، بفارق 6 نقاط أمام أقرب ملاحقيه منتخب أسكتلندا، ليحجز رسميا بطاقة الصعود للمونديال.

في المقابل، احتل منتخبا سلوفاكيا المركز الثالث برصيد 15 نقطة، بفارق نقطة وحيدة أمام منتخب سلوفينيا، صاحب المركز الرابع، واحتل المنتخب الليتواني المركز الخامس بست نقاط، فيما قبع منتخب مالطا في قاع الترتيب برصيد نقطة وحيدة.

وفي العاصمة البريطانية لندن، انتظر المنتخب الإنجليزي حتى الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع، ليحرز نجمه هاري كين هدف المباراة الوحيد.

واستفاد المنتخب الأسكتلندي من النقص العددي الذي عانى منه منافسه، الذي اضطر للعب بعشرة لاعبين عقب طرد لاعبه روبيرت ماك في الدقيقة 23، ليحرز لاعبه كريس مارتن هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 89.

وبعدما حسم المنتخب الإنجليزي تأهله رسميًا، بات الصراع محتدمًا على المركز الثاني في ترتيب المجموعة، المؤهل للملحق الفاصل للصعود، بين منتخبات أسكتلندا وسلوفاكيا وسلوفينيا.

وتأجل حسم الصراع بين المنتخبات الثلاثة، للجولة الأخيرة التي ستجرى الأحد القادم، حيث يلتقي منتخب سلوفاكيا مع ضيفه مالطا، ويستضيف المنتخب السلوفيني نظيره الأسكتلندي، فيما يحل منتخب إنجلترا ضيفًا على المنتخب الليتواني في مواجهة شرفية بينهما.







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