إنسيني: كنت أريد الانتقال إلى برشلونة وفخور بالبقاء مع نابولي

المواطن ـ وكالات

أكد النجم الإيطالي لورينزو إنسيني أنه كان يأمل في الانتقال إلى برشلونة في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، لتعويض رحيل نيمار عن النادي الكتالوني إلى باريس سان جيرمان.

وقال إنسيني في تصريحات صحفية: “أنا فخور بأن أكون مع نابولي، لكننا نعلم جميعًا أن برشلونة هو أقوى فريق في العالم”.

وأضاف اللاعب: “كنت أود أن ألعب مع لاعبين كبار مثل ميسي، وسواريز، لكن الآن أنا مع نابولي وأتمنى أن أحقق شيئًا مهمًا معهم”.







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