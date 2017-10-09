إنقاذ حياة طفل ابتلع قطعة معدنية في مساعدية جدة

المواطن - أحمد العُمري - جدة

نجح فريق طبي بمستشفى الولادة والأطفال بالمساعدية بجدة صباح اليوم في إنقاذ حياة طفل يبلغ من العمر سنة ونصف السنة، حيث أدخل المستشفى عن طريق قسم الطوارئ وكان يعاني من قيء وآلام حادة بالبطن وإمساك منذ أربعة أيام.

واتضح من خلال الأشعة التي أجريت له في أحد المستشفيات الخاصة سابقاً وجود جسم غريب يشبه القطع المعدنية الشبكية في البطن، وعلى الفور تم إجراء عملية جراحية استكشافية إثر حالته.

واكتشف الفريق الطبي وجود ثقوب في الأمعاء الدقيقة وناصور بين أجزاء الأمعاء المتلاصقة نتيجة بلع القطع المغناطيسية، وأجري للطفل قص الأجزاء المثقوبة وتوصيلها، ويتمتع الطفل حالياً بحالة صحية مستقرة.

الجدير بالذكر أن هذه الحالة تعد الرابعة من نوعها التي تجرى في مستشفى المساعدية خلال السنتين الماضيتين .







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