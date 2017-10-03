إنقاذ مواطن سقط في حفرة مشروع تحت الإنشاء عمقها 4 أمتار في تبوك  

المواطن - واس

أنقذ مدني تبوك مواطنًا سقط في حفرة لمشروع تحت الإنشاء في حي أبو سبعة.

وأوضح المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة تبوك، النقيب عبدالعزيز الشمري، أن الدفاع المدني تلقى بلاغًا، صباح اليوم، عن سقوط شخص داخل حفرة في حي أبو سبعة بمدينة تبوك.

وأضاف أن فرق الإنقاذ اللازمة تحركت فورًا للموقع، وعند الوصول تبين وجود مواطن في العقد الرابع من العمر سقط أثناء سيره بداخل حفرة لمشروع تحت الإنشاء لتنفيذ شبكات صرف صحي يبلغ عمقها حوالي 4 أمتار، وجرى مباشرة الحالة وإخراج المواطن ونقله عن طريق الهلال الأحمر إلى مستشفى الملك خالد بتبوك، ووضعه الصحي مستقر.

وبيّن الشمري أنه ومن خلال المعاينة تبين وجود بعض الملاحظات على وسائل السلامة بالموقع، حيث جرى استدعاء المقاول المنفذ للمشروع؛ لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وذلك فيما يخص وسائل السلامة المهنية وسلامة الموقع.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :