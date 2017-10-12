إنقاذ 230 مهاجرًا غير شرعي قبالة سواحل ليبيا

المواطن - وكالات

أنقذت القوات البحرية الليبية 230 مهاجرًا غير شرعي خلال يومين من على سواحل ليبيا.

وأوضح مكتب الإعلام والثقافة البحرية التابع للقوات البحرية الليبية اليوم أن حرس السواحل بقطاع طرابلس تمكن أمس من إنقاذ 100 مهاجر غير شرعي كانوا على متن قارب مطاطي على بعد 14 ميلاً قبالة منطقة صياد، مشيرًا إلى إنقاذ حوالي 40 مهاجرًا غير شرعي اليوم بالتعاون مع فرقة إيطالية حيث تم تقديم المساعدة الإنسانية في قاعدة طرابلس وتسليمهم إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية.

كما أنقذ حرس السواحل بالقطاع الغربي بنقطة مصفاة الزاوية الليبية 90 مهاجرًا غير شرعي، بينهم عشرون امرأة وتسعة أطفال كانوا على متن قارب مطاطي، على بعد خمسة أميال من شواطئ صبراتة.







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