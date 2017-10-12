إنهاء مهام سفير بيونغ يانغ في أبوظبي وسحب السفير الإماراتي لدى كوريا الشمالية

المواطن - واس

أعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية إيقاف إصدار تأشيرات دخول جديدة لمواطني جمهورية كوريا الشمالية وإيقاف إصدار تراخيص جديدة لأية شركات كورية شمالية , إضافةً إلى إنهاء مهمة سفير الإمارات غير المقيم لدى جمهورية كوريا الشمالية وإنهاء مهمة سفير بيونغ يانغ غير المقيم لدى أبوظبي.

وأوضحت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية في بيان نشرته وكالة الأنباء الإماراتية أن الإمارات قد وضعت الآليات التنفيذية وبالتنسيق مع الجهات المعنية لتطبيق قرارات مجلس الأمن الدولي الأخيرة فيما يخص جمهورية كوريا الشمالية وبرنامجها النووي وخاصة القرارين 2371 و2375 .

وأعربت عن تطلعها إلى تضافر جهود المجتمع الدولي للتصدي للبرنامج النووي والصاروخي لكوريا الشمالية والذي يهدد الأمن والاستقرار الدوليين, مؤكدةً أن الإجراءات التي تعلن عنها دولة الإمارات تأتي في سياق مسؤوليتها كعضو مسؤول في المجتمع الدولي لتعزيز الإرادة الدولية والحرص على وقف انتشار الأسلحة النووية والبرنامج الصاروخي اللذين يهددان الأمن والسلم الدوليين .







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