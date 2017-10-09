إنييستا يملك شرطًا غريبًا في عقده الجديد مع برشلونة

المواطن ـ وكالات

أعلن برشلونة في بحر الأسبوع الماضي عن تجديد عقد قائده الدولي الإسباني المخضرم أندريس إنييستا مدى الحياة، ليستمر اللاعب مع النادي الكتالوني إلى غاية نهاية مسيرته الكروية.

وحسب إذاعة “RAC-1” فإن عقد أندريس إنييستا مع برشلونة هو فعليًّا يمتد إلى غاية نهاية مسيرة اللاعب الكروية، حيث إن العقد الجديد لا يحمل أي بنود خاصة تذكر كما لا يتوفر على شرطٍ جزائي، ولا يمكن فسخه إلا من طرف واحد، وهو أندريس إنييستا.

ونقلًا عن نفس المصدر فإن عقد إنييستا الجديد مع برشلونة يتجدد بشكل تلقائي لموسم آخر مع حلول يوم 1 مايو من كل سنة، واللاعب وحده من يمتلك تفعيل خيار إيقاف العقد وذلك بإخبار الإدارة بقرار اعتزاله اللعب قبل نهاية شهر إبريل.

وكان تجديد عقد إنييستا من القضايا العالقة في النادي الكتالوني؛ كون عقده السابق كان ينتهي مع نهاية الموسم الحالي، وهو ما تسبب في إثارة جدل واسع في الفترة الماضية، حيث ارتبط اسم اللاعب بعدة أندية أوروبية، على رأسها يوفنتوس.







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