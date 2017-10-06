إنييستا يُجدد عقده مع برشلونة مدى الحياة

المواطن ـ وكالات

أعلن نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم، اليوم الجمعة، تجديد عقد لاعب خط وسطه وقائده أندريس إنييستا، دون تحديد نهاية للعقد.

وكان من المفترض أن ينتهي عقد إنييستا (33 عامًا) مع برشلونة مع نهاية الموسم الجاري، لكن النادي جدد عقد اللاعب بشكل مفتوح ليستمر حتى الموعد الذي يقرر فيه الرحيل عن الفريق أو الاعتزال.

وذكر برشلونة في بيان: “برشلونة وأندريس إنييستا اتفقا على تجديد التعاقد مدى الحياة”.

وأضاف البيان: “إنه قائد الفريق منذ صيف 2015، إنييستا يشكل رمزًا بارزًا بالنادي. اللاعب القادم من لا مانشا، خاض 639 مباراة، ليحقق ثاني أعلى عدد من المشاركات للاعب في تاريخ النادي”.

وتوج إنييستا مع برشلونة بلقب الدوري الإسباني ثماني مرات ولقب دوري أبطال أوروبا أربع مرات، ضمن العديد من الإنجازات.







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