إيداع 18 مليون ريال في حساب 12.500 طالب وطالبة بالطائف

المواطن - واس

أودعت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف، ممثلة في إدارة خدمات الطلاب، ما يزيد عن 18 مليون ريال في الحسابات البنكية للطلاب والطالبات.

أكد ذلك المتحدث الرسمي لتعليم الطائف، عواض الخديدي، مشيرًا أنها تمثل مكافآت وإعانات الطلاب والطالبات بمختلف المراحل التعليمة وأنواعها كافة، وتشمل دار التوحيد، وتحفيظ القرآن، وتربية خاصة، وأبناء المعلمين والمعلمات المتوفين “بنين وبنات”، وذلك لأشهر شعبان ورمضان وشوال وذو القعدة من العام الدراسي الماضي ١٤٣٧/ ١٤٣٨هـ، والذين يزيد عددهم عن 12500 طالب وطالبة، وذلك باستخدام نظام التحويلات السريعة لجميع أنواع المكافآت والإعانات.

وأهاب الخديدي أولياء الأمور والطلاب والطالبات بأهمية مراجعة حساباتهم البنكية للتأكد من تحويل المبالغ، مشددًا على ضرورة مراجعة وحدة الصرف بإدارة الشؤون المالية للطلاب والطالبات الذين لا توجد لديهم حسابات بنكية.







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