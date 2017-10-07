إيسكو: لا تخلطوا الكرة بالسياسة.. وما يحدث في إسبانيا عار

المواطن - علي الحمداوي

أكد الإسباني إيسكو، لاعب فريق الكرة الأول بنادي ريال مدريد، أن ما يحدث في بلاده حالياً عار على الجميع، وخاصة بعد خلط كرة القدم بالسياسة، خلال أزمة انفصال إقليم كتالونيا.

وعن صافرات الاستهجان ضد جيرارد بيكيه مدافع برشلونة، قال إيسكو: «بيكيه لاعب مهم للمنتخب، ودافع عن قميص اللاروخا لمدة 15 عاماً، ولا يوجد شك في التزامه التام وإخلاصه لمنتخب إسبانيا، ومن يريد إطلاق الصافرات فلديه الحرية في ذلك، ولن يقلل الأمر من قيمة جيرارد».

وأضاف لاعب ريال مدريد: «من الصعب خلط الكرة بالسياسة، وما تشهده إسبانيا حالياً عار على الجميع، لا أفكر في شيء سوى تقديم مستوى جيد في المباريات والالتزام بتعليمات المدرب جولين لوبيتيجي وأحاول أن أكون في الموعد».

وكانت جماهير المنتخب الإسباني، قد أطلقت صافرات الاستهجان بشدة ضد بيكيه مدافع فريق برشلونة، بسبب دعمه لانفصال إقليم كتالونيا عن إسبانيا، والذي شهدت عملية استفتائه عنفاً من جانب قوات الأمن ضد الناخبين.







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