إيطاليا في ضيافة ألبانيا بتصفيات المونديال الروسي

المواطن - وكالات

يختتم اليوم الاثنين، المنتخب الإيطالي الأول لكرة القدم مبارياته في التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم بروسيا 2018 عندما يحل ضيفًا على منتخب ألبانيا في مدينة تيرانا.

ويحتل المنتخب الإيطالي الفائز بلقب كأس العالم 4 مرات من قبل، المركز الثاني برصيد 20 نقطة، مقابل 13 نقطة لألبانيا صاحب المركز الثالث، في حين ينفرد إسبانيا بالصدارة برصيد 20 نقطة.

وضمن المنتخب الإيطالي المركز الثاني ضمن المجموعة السابعة، من ثم اللعب في المحلق المؤهل للمونديال الروسي، رغم تعادله أمام مقدونيا (1-1) أول أمس الجمعة.

ويتصدر المجموعة منتخب إسبانيا الذي تأهل رسمياً إلى كأس العالم بروسيا 2018 ، ويلتقي أيضاً بنفس المجموعة منتخب مقدونيا الخامس برصيد 8 نقاط مع ليشتنشتاين الأخير بدون أي نقطة.

يذكر أنه سيتم استبعاد فريق واحد من المجموعات التسع مع نهاية مشوار التصفيات، ليلعب في الملحق 8 منتخبات.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :