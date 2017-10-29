إيقاف الخدمات يربك حياة مواطن معاق وأولاده بثلوث المنظر

المواطن ـ أحمد الشهري ـ ثلوث المنظر

يعاني المواطن عبده فايع محمد مزيلعي الشهري (44 عامًا)، وهو من سكان مركز ثلوث المنظر التابع لمحافظة بارق، من تراكم الديون المالية عليه؛ مما تسبب بإدراجه ضمن المسجلين في القائمة السوداء لـ”سمه” الأمر الذي تسبب في حرمانه من الخدمات المقدمة له.

وأوضح المواطن الشهري أنه ومنذ نعومة أظفاره وهو يعاني من عواقب شلل الأطفال منذ الصغر بالطرف السفلي الأيمن مع عجز وظيفي بنسبة 90% من وظيفة الطرف السفلي، وقد حصل على تقرير طبي صادر من مستشفى المجاردة العام يثبت حالته الصحية.

وأضاف الشهري لـ”المواطن” أن معاناته بدأت يوم 21/ 8/ 1435هـ عندما وقع عليه حادث مروري بمركز ثلوث المنظر، وذلك بدخول قلاب من نوع دايهاتسون موديل 85 وكانت سيارته من نوع هيونداي- أكسنت موديل 2011، مضيفًا أنه عندما سحب السيارة ليقوم بإرجاعها للشركة فوجئ بأن مستخدم المركبة هو الذي يتحمل سيارته؛ لأن سبب الحادث كان بسبب السرعة وتبقى للشركة مبلغ (38600) ريال، وبعد مراجعات تم خصم مبلغ (12000) ريال من الطرف الثاني، حيث تم إدراجي في قائمة “سمه”، حيث ترتب على ذلك الكثير من الديون، والتي أصبحت عاجزًا عن سدادها نهائيًّا، وأصبحت في موقف محرج؛ بسبب كثرة مواعيد المحكمة.

وأشار إلى أنه وبسبب كثرة المطالبين بسداد الديون أُدخل على إثرها السجن الخاص بسجن شرطة مركز ثلوث المنظر.

وأضاف أنه نظرًا لحالتي الصحية وظروفي تدخل أهل الخير إذ قاموا بسداد بعض هذه الديون التي كانت مسجلة باسمي، وقد خرجت من السجن يوم الخميس الماضي الموافق 6/ 2/ 1439هـ.

وأضاف الشهري أنه عندما حان موعد إيداع الرواتب فوجئ بأن البطاقة الائتمانية قامت بسحب كامل المبلغ الذي يعتمد عليه بعد الله سبحانه هو وأسرته المكونة من خمسة من الأبناء وزوجته.

وأشار إلى أنه تم إيقاف خدماته، وكان يتوجه إلى البنك ليقف في قائمة الانتظار طويلًا حتى يتمكن من سحب راتبه على الرغم من أنه يعاني من ظروف صحية وحركية، وأنه كلما ذهب إلى البنك لاستخراج قرض يجاوبه موظف البنك أنه في القائمة السوداء.

وطالب الشهري من جهات الاختصاص النظر في وضعه، وإيجاد الحلول التي تكفل له القدرة على تأمين حياة كريمة له ولأبنائه.







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