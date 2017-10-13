اتحادي يهاجم سييرا عقب التعادل مع أحد.. ويسأل: ماذا ننتظر غير الخيبة ؟!

المواطن ـ محمد سلام

أعرب المتحدث الإعلامي السابق لنادي الاتحاد، عادل عصام الدين، عن حزنه الشديد لتعادل العميد بهدفين لمثلهما أمام ضيفه أحد، في مباراة أقيمت على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة “الجوهرة المشعة” ضمن لقاءات الجولة السادسة من الدوري السعودي للمحترفين.

وأكد عادل عصام الدين أن تعامل مدرب الاتحاد خوسيه لويس سييرا مع اللقاء كان سيئا، وقال عقب نهاية اللقاء: “تعامل تدريبي بارد ، وفريق حاضر غائب . ماذا ننتظر غير الخيبة ؟؟ مرة أخرى ” معليش ” ياجماهير الاتحاد العظيمة”.

هذاوأحرز الاتحاد هدف التقدم على أحد في الدقيقة 10 عن طريق أحمد العكايشي، وتعادل أحد سريعا عن طريق فيجريدو في الدقيقة 11، ثم أضاف الهدف الثاني من ركلة جزاء نفذها ليوناردو في الدقيقة 22، وفي الشوط الثاني سجل الاتحاد هدف التعادل عن طريق أحمد العكايشي في الدقيقة 52.

بهذه النتيجة رفع الاتحاد رصيده إلى 8 نقاط في المركز السابع، وأصبح رصيد أحد 4 نقاط في المركز الثالث عشر، مؤثتا في جدول ترتيب المسابقة قبل استكمال باقي المباريات.







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