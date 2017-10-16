اتحادي يوجه رسالة إلى رئيس الشباب الجديد

المواطن ـ محمد سلام

أكد مدير المركز الإعلامي السابق لنادي الاتحاد، جمال عارف، أن رئيس الشباب الجديد طلال آل الشيخ أمامه ملفات كثيرة وصعبة في البيت الشبابي، متمنيًا له التوفيق في مهمة قيادة الليوث.

وقال عارف في تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع “تويتر”: “أعان الله الأخ العزيز طلال آل الشيخ في مهمته بقيادة الليوث. أبو تركي أمامه ملفات كثيرة ومهمة في البيت الشبابي وهو قدها وقدود”.

وكان طلال آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة نادي الشباب الجديد، قد قرر عقد اجتماع اليوم الاثنين مع إدارة الليوث السابقة بقيادة عبدالله القريني؛ للاطلاع على كافة الأمور المالية.

وتسلم طلال آل الشيخ رئاسة نادي الشباب، خلفًا للمجلس السابق المحل بأمر رئيس هيئة الرياضة، ويسعى الرئيس الجديد لمعرفة كافة الأمور المالية والديون المتراكمة على شيخ الأندية السعودية.

وكان تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الرياضة، قد أصدر قرارًا بحل مجلس إدارة الشباب وتكليف طلال آل الشيخ رئيسًا للنادي، حتى نهاية الموسم الحالي 2017- 2018.

وقالت الهيئة في بيان لها أمس: “بناء على ما صدر من مجلس إدارة الشباب من تجاوزات إعلامية وإدارية تتعارض مع مسيرة النادي وأهدافه وتخالف تعليمات الهيئة واستنادًا إلى المادة 36؛ فلقد تقرر حل مجلس إدارة نادي الشباب وتكليف الأستاذ طلال بن حسن آل الشيخ رئيسًا للنادي حتى نهاية الموسم الرياضي الحالي”.

يذكر أن اتحاد الكرة السعودي، أعلن قبوله استقالة طلال آل الشيخ من عضوية المجلس وتعيين عمر باخشوين عضوًا تنفيذيًّا في الاتحاد السعودي.







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