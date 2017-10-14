اتحادي يُطالب بمحاسبة الإدارات السابقة بعد الحرمان من الرخصة الآسيوية

المواطن ـ محمد سلام

طالب المتحدث الإعلامي السابق لنادي الاتحاد، عادل عصام الدين، بمحاسبة كافة إدارات العميد السابقة التي تسببت في إغراق النادي بالديون، وحرمته من المشاركة في بطولة دوري أبطال آسيا.

وقال عادل عصام الدين في تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع “تويتر”: “ننتظر قرار محاسبة كل الإدارات التي غرّقت النادي بالديون وتسببت في حرمان فريق كرة القدم من المشاركة الآسيوية ماضيًا وحاضرًا”.

وكانت رابطة دوري المحترفين السعودي قد أصدرت بيانًا يوضّح ما توصلت إليه لجنة تراخيص الأندية خلال اجتماعها المنعقد، صباح اليوم السبت، وما انتهت إليه من دراسة كافة الملفات المقدمة من قبل الأندية للحصول على الرخصة الآسيوية للموسم الرياضي 2017- 2018، حيث قررت اللجنة بالإجماع الموافقة على منح الرخصة الآسيوية لأندية الهلال والأهلي والفتح والقادسية والفيصلي.

وبات الاتحاد والنصر خارج البطولة الآسيوية الموسم المقبل؛ حيث ودع العميد بسبب اكتشاف عملية التزوير في الأوراق المقدمة من مجلس الإدارة السابق برئاسة أنمار الحائلي، والذي أُعفي من رئاسة العميد مؤخرًا.

وعلى الجانب الآخر لن يشارك النصر في دور أبطال آسيا للموسم الثاني على التوالي، بسبب أزمة الديون؛ حيث يحتاج العالمي لـ30 مليون ريال، في حين أن هيئة أعضاء الشرف لم تجمع سوى 6 ملايين فقط.

ويحق للأندية التي لم تحصل على الرخصة الآسيوية، والبالغ عددها 7 أندية، الاستئناف ضد هذا القرار خلال 3 أيام من تاريخ استلام القرار.

يذكر أن الفيحاء وأحد لم يقدما أوراق الرخصة الآسيوية من الأساس؛ لأنهما صعدا حديثًا للدوري السعودي للمحترفين بداية من الموسم الجاري 2017- 2018، وكانت الإجراءات قد بدأت قبل حسم صعودهما رسميًّا.







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