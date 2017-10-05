اتحاد الكرة يفتح المجال للشركات لإقامة دورات الـ C للمدربين

المواطن - عبدالله النخالي

‏‏فتح الاتحاد السعودي لكرة القدم المجال للشركات والمؤسسات الراغبة بإقامة دورات الـ C للمدربين وفق شروط تُحدد وتعلن لاحقًا.

وأوضح الاتحاد أن ذلك متاح لجميع الشركات والمؤسسات الراغبة والمختصة في جميع مناطق ومدن ومحافظات المملكة تحت إشراف الاتحاد السعودي لكرة القدم وشروطه التي ستُعلن في وقت لاحق بتقديم العروض ، وذلك من خلال إرسال الطلبات للأمانة العامة للاتحاد في موعد أقصاه يوم الأحد 25 محرم الجاري .

يذكر أن الاتحاد السعودي لكرة القدم ممثلاً في اللجنة الفنية قد أقام العديد من الدورات خلال العام الماضي وذلك بهدف الاستفادة من تلك الدورات لتطوير إمكانيات المدربين ، ودعمهم في كافة الاتجاهات لتحقيق طموحاتهم .







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